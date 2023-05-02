Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dövizde ralli beklemiyor

Yayınlanma: 02.05.2023 - 17:54

Güncelleme: 02.05.2023 - 17:54

Yabancı bankaların genel görüşü ‘heterodoks’ politikalar izleyen hükümetin yeniden seçilmesi durumunda TL’nin değer kaybedeceği yönünde. Fakat ne kadar değer kaybedeceğine dair tahminler bankadan bankaya değişiyor.

Muhalefetin seçimi kazandığı senaryodaysa görüşler ikiye ayrılıyor. Görüşlerden birine göre seçim sonucu ne olursa olsun TL zayıflayacak. Diğer görüşteyse muhalefetin kazanması durumunda zayıflamanın sınırlı olacağı, hatta TL’nin güçleneceği belirtiliyor.

DOLAR/TL TAHMİNLERİ

Morgan Stanley dolar/TL yıl sonunda 27’ye yükselebileceğini dile getiriyor. Standard Chartered’a göre dolar/TL 36, HSBC’ye göre 24 olabilir. JPMorgan analistleriyse seçimlerden sonra ‘normal’ politikalara dönüleceği bir senaryoda dolar/TL’nin 24-25’te zirve yapmasını bekliyor.

Öte yandan, seçime sayılı günler kala aracı kurumlar risklerini azaltmaları için müşterilerini seçim öncesi Türk Lirası pozisyonlarını kapatmaya çağırıyor.

BAKAN NEBATİ UMURSAMADI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati A Haber’e konuştu. Dövizde ralli beklemediğini dile getiren Nebati, şunları söyledi:

"Türkiye’nin bir gerçekliği var. TL’nin TÜFE üzerindeki reel değeri yüzde 59-60’larda. Geçen yıl TL çok değersiz dediğimde reel kesimde, finans sektörününün anlayacağı şekilde dedim. TL belli bir seviyede. Bu seviye, önümüzdeki süreçte doların karşısında TL’nin onların beklentisi doğrultusunda bir erime göstermesini karşılayacak göstergele sahip değil.

Bu hava neticesinde ikili fiyat oluşabilir. Vatandaşlarımız seçimden sonra atılacak adımlarla bunun giderildiğini görecek. İhracatçıların aldı sattı zararı güncellemelerle giderildi. Türkiye şartlarına uygun bir döviz fiyatı olacağını, 20 Aralık öncesinde yaşanan bir rallinin olmayacağı yönünde vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum.

MODELİ GÜNCELLEMEK İSTİYOR

Seçimden sonra (Türkiye ekonomi modelinde) varsa aksaklıklarını hızlı bir şekilde adım atılması ve özellikle savaş, deprem ve savaşın getirdiği olağanüstü tedbirleri, artık geçici olan tedbirlerin kaldırılması ve (piyasaların) daha öngörülebilir bir yapıya dönüştürülmesi noktasında adım atılacak.

Faizi indirerek enflasyonu düşürecek yola girdik. Faiz artırımı toplumun hiçbir aktörü tarafından talep edilmiyor yani ilk geldiğimizde faiz artırmadan bu işler olmaz diyenler şimdi faiz artıracak mısınız diye sormuyor."

"ENFLASYON YÜZDE 50'NİN OLDUKÇA ALTINA İNECEK"

Öte yandan Nebati, "Öncü göstergeler, yarın açıklanacak enflasyonun yüzde 50'nin oldukça altına ineceğini, yüzde 45'lerin altında olabileceği savını güçlendiriyor" dedi.

Nebati, mevsimsel olarak gıda fiyatlarının da önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacağını öngördüklerini ifade etti.

Yarın açıklanacak Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) nisan ayında gıda ve hizmet fiyatları öncülüğünde aylık yüzde 2.6 artışla seçimlerden önce yüksek seyretmeye devam etmesi, yıllık TÜFE'nin ise yüzde 44'e gerilemesi bekleniyor.