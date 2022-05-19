Bakan Nurettin Nebati açıkladı: 1 milyondan fazla çiftçi kredi kullandı

19 Mayıs 2022 Perşembe, 10:41

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hazine ve Maliye Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesinde, “Kamu ve özel bankalardan ayrı ayrı kredi kullanan çiftçi ve besici sayısı kaçtır? Toplam çiftçi borçlan tutan ne kadardır? Özel ve kamu bankalarda ayrı ayrı takibe düşen çiftçi sayısı kaçtır?” şeklindeki sorularının yanıtlanmasını istedi.

CHP Milletvekili Gürer’in önergesine yanıt Bakan Nurettin Nebati, “2021 Aralık dönemi itibarıyla, kamu bankalarının stok nakdi tarım kredisi gerçek kişi müşteri sayısı 852 bin 871 iken özel bankaların stok nakdi tarım kredisi gerçek kişi müşteri sayısı 453 bin 567’dir” açıklamasında bulundu.

ÇİFTÇİ KREDİ BORCU İLE YAŞIYOR

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Bakan Nebati’nin verdiği bilgiye göre kamu ve özel bankalardan tarım kredisi kullanın çiftçi sayısının 1 milyon 300 bini geçtiğine dikkat çekerek, “Çiftçi, ürünü maliyetini bile kurtaramadığı için banka kredileri ile ayakta kalmaya çalışıyor ve kredi kullanıyor. Hasat dönemi kazandığı ile kredi borcu ödemeye çalışıyor. Çiftçiler AKP’den önce ürünü hasat ettiğimizde köye kasabaya dönmeden önce gelirimizle ihtiyacımızı karşılamaya esnafa koşardık.Düğünlerimizi yapardık.Çoluk çocuğa bir şeyler alırdık.Şimdi hasat bitiyor.Ürünü satınca ilk koştuğumuz yer banka oluyor. Bir an önce ödememizi yapalım da banka kredi borcunda faize düşmeyelim. Elde avuçta olanı verelim de kapımıza icra gelmesin” diye çalışıyoruz dediklerini söyledi.

KOOPERATİF KREDİ KULANAN SAYISI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, tarım kredi kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçi sayısı ile ilgili sorusuna Bakan Nebati 356 bin 683, kredi kullanıp takibe düşen çiftçi sayısının ise binde 2 olduğunu açıklamıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle ürünü değer bulmayan ve tarım kredi kooperatiflerinden çektiği kredileri ödeyemeyen çiftçilerden Tarım ve kredi kooperatifinden kredi kullanan çiftçi sayısı ,son bir yılda süresi geldiğinde ödemeyip faize düşen kişi sayısı,İcra işlemi yapılan kişi sayısı nı da Bakan’a sormuş,Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan ortak sayısı 356 bin 683 olduğunu açıkladı.

Bakan Nebati 2021 yılında takibe alınan ortak sayısının ise yaklaşık olarak binde 2 olduğunu belirtmişti. Gürer, ”Bu veriler ışığında Banka ve Tarım Kredi Kooperatifinden kredi kullanan çiftçi 1 milyon 657 bine eriyor.Görünen o ki kredi almadan çiftçilik yapan kalmamış gibi.Tüm Çiftçiler kredi kullanarak borcu borçla döndürmeye çalışıyorlar.Borçlanmadan çiftçilik yapılamaz duruma gelinmiş.Sermayesi kredi borcu.Ana sermaye borç olunca üründe maliyeti karşılamazsa çiftçi hali duman oluyor" diye konuştu.