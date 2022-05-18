AKP Grup Toplantısı'nda 'Güldür Güldür' şov! Nureddin Nebati böyle güldürdü
"Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" sözleriyle gündeme gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP grup toplantısında milletvekillerini güldürdü.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşması öncesinde parti grubundaki neşeli sohbet ise objektiflere takıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, grup toplantısında AKP'li milletvekilleriyle neşeli bir sohbet gerçekleştirdi.
Nebati'nin, milletvekillerine Güldür Güldür Show'daki kendi tiplemesini anlattığı belirtilirken, AKP'li milletvekilleri de alkışlarıyla bakana destek verdi.
GÜLDÜR GÜLDÜR'E KONU OLMUŞTU
Güldür Güldür'ün yayımlanan son bölümünde Bakan Nureddin Nebati konu edilmişti.
Bakan Nebati'nin gündem olan "Gözlerime bakın ne görüyorsunuz" sorusuna ise skeçte "Mazota zam görüyorum" ifadeleriyle yanıt verilmişti.
Nebati, taklidinin yapıldığı skeç ile ilgili, "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" açıklamasını yapmıştı.
Güldür Güldür Show ekibi de Nureddin Nebati'nin paylaşımını alıntılayarak davette bulunmuştu.
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