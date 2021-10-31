Bakan Pakdemirli, ÇAYKUR’daki zararı görmezden geldi

31 Ekim 2021 Pazar, 17:41

Levent Gök, Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde; ÇAYKUR’un, Varlık Fonu’na devredildiği 2017 yılından beri sürekli zarar ettiğini ve 2020 yılı sonu itibariyle borçlarının 4 milyar 240 milyon liraya ulaştığını belirtmişti.

Bakan Pakdemirli, Gök’ün önergesine verdiği yanıtta, ÇAYKUR'un mali durumuna ilişkin soruları yanıtlamadı.

Pakdemirli, yanıtında şunları kaydetti:

“ÇAYKUR, üreticilerimizi mağdur etmemek amacıyla yaş çay bedellerini, satın alınan ayı takip eden ay içerisinde düzenli olarak ödemektedir. Çay üreticilerinin alın teri olan yaş çay ürün fiyatının düşmemesi için piyasayı regüle ederken enflasyonla mücadele kapsamında ilgili bakanlıklarımızla iş birliği ve koordinasyonla faaliyetini sürdürerek gerekli tedbirleri almaktadır."