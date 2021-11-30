Bakan Pakdemirli süt zammını savundu: Süt fiyatlarının güncellenmesi gerekiyordu

30 Kasım 2021 Salı, 16:15

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, süte gelen zammı değerlendirdi. Pakdemirli zam için "Son dönemde artan maliyetlerden dolayı süt fiyatlarının güncellemesi gerekiyordu" dedi.

Pakdemirli, soğutulmuş çiğ süt fiyatının yüzde 46'lık artışla 4,70 liraya yükselmesinin üreticileri memnun edeceğini belirtti ve destek verdiklerini söyledi.

Pakdemirli, "Yeri geliyor 20 kuruş, yeri geliyor 30 kuruş, yeri geliyor 40 kuruş olarak, son 3 yıldır üreticilerimizin maliyetlerini bir nebze de olsun desteklemek gayesiyle bu destekleri veriyoruz. 2021 yılı için süt üreticilerimize 2,4 milyar lira destek ödemesi yaptık. Bu desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu destek miktarının ne kadar olacağını Gıda Komitesinde ilgili kurumlarımızla karar veriyor olacağız" diye konuştu.

'DEVLETİN ETTEN, SÜTTEN ELİNİ ÇEKMESİ BEKLENMEMELİ'

Süt fiyatlarında asıl yetkilinin Ulusal Süt Konseyi olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Devletin etten, sütten tamamen elini çekmesini beklememek gerekiyor" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"Üreticilerimiz sürdürebilir bir şekilde üretmek zorundalar, bunun altında kar etmedikleri bir durumu sürekli olarak götürmelerine imkan yok. Üreticilerimiz sürdürülebilir bir şekilde üretecekler, tüketicilerimiz de doğru kalitedeki ürünü doğru fiyatla satın almak durumunda. Bu dengeyi de koruyacak bir mekanizma içerisinde olmamız gerekiyor. O yüzden devletin etten, sütten tamamen elini çekmesini beklememek gerekiyor. Biz özellikle hem üretici tarafımızı hem tüketici tarafımızı çok ciddi şekilde izliyoruz. Buralarda zincirde kırılmalar olduğu zaman biz de müdahale ediyoruz."