Son dakika... Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7’ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2024 - 12:16
Son dakika... Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerinin on aydır iyileştiğini belirterek, "Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

X hesabından açıklama yapan Şimşek, şunları kaydetti:

"12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri on aydır iyileşiyor. 

Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7’ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu. 

Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz."

 


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