Son dakika... Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7’ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu" diye konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerinin on aydır iyileştiğini belirterek, "Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.
X hesabından açıklama yapan Şimşek, şunları kaydetti:
"12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri on aydır iyileşiyor.
Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7’ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu.
Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz."
12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri on aydır iyileşiyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 16, 2024
Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7’ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu.… pic.twitter.com/KefgbG9wur
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel 74 yıl sonra bir ilki gerçekleştiriyor!
- DEM'den AKP'ye geçiş istifa getirdi
- Jandarma Genel Komutanı'ndan Erdoğan'a mesaj!
- Neden başaramadığımızı anlatan mektup
- Özgür Özel'in ayağı kırıldı
- Dilruba Y.'ye jet iddianame!
- Erdoğan'dan gece yarısı 'atama' kararları
- Tunç Soyer canlı yayında cevap verdi!
- Ferdi transferinde yeni gelişme!
- Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine bir zam daha!