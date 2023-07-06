Bakan Şimşek ekonomi programının bileşenlerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ekonomi programının üç temel bileşenini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2023 - 10:35
Bakan Şimşek ekonomi programının bileşenlerini açıkladı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide programının üç temel bileşeni olduğunu açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Şimşek, bunları mali disiplin, orta vadede tek haneli enflasyon ve yapısal reformlar olarak duyurdu. 

Bakan Şimşek’in söz konusu paylaşımı şu şekilde: 

“- Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi,

- Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası,

- Makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar.”


Mehmet Şimşek ekonomi Politika enflasyon reform

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