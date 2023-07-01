Mehmet Şimşek'in dört dildeki bayram mesajı 'milliyetçileri' kızdırdı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek'in Kurban Bayramı'nı Kürtçe ve Arapça kutlamasına İYİ Parti ve Zafer Partisi çevrelerinden tepki geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2023 - 07:39
Mehmet Şimşek'in dört dildeki bayram mesajı 'milliyetçileri' kızdırdı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kurban Bayramı’nın ilk günü, kişisel Twitter hesabından Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere dört ayrı dilde bir kutlama mesajı yayımladı. 

Şimşek’in bu paylaşımı çok sayıda beğeni alırken, aynı zamanda milliyetçi odakların tepkilerini de üzerine çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede sosyal medyayı ikiye bölen paylaşıma, gelen tepkilerden bazıları şöyle...

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tuncer:

“Bu evrensellik değil. Kürt devleti olmadığına göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hitaben yazılmış bir twit. Arapça nerden çıkıyor? Neo Osmanlıcılık hayalleri kurmayın. Demografik yapının bozulmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Ulus Devlettir. Devletin resmi dili Türkçedir.”

Eski İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray:

“CHP’ye saldıranlara ithaf olunur. Montajlarla Sn Kılıçdaroğlu’nu PKK’lı ilân ettiler. Kürtçe bayram kutlasa kimbilir ne iftiralar atılırdı. Yani sorun AKP’ye gösterilen hoşgörünün CHP’ye gösterilmiyor olması. AKP, bizzat APO’nun mektubunu okutabilir… Oslo’da PKK ile bulaşabilir… HDP ile Anayasa müzakere edebilirken… CHP hukuken meşru partiye selâm bile verirse PKK’lı! Bu Kürtlere de hakarettir.”

Zafer Partisi Ümraniye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Turan Sümer:

“Mübarek olmasın. Anayasının ilk 3 maddesini alenen çiğniyorsunuz. Yazıklar olsun sizin gibilerin hepsine!”

İYİ Parti İstanbul İl YK Üyesi Murat Noyan:

“Anayasamızın ilk 3.maddesinde açık bir şekilde devletimizin “Resmî dili Türkçedir” diye ifade edilmiştir. Herkes anadilinde bayram mesajı yazabilir. Batmanlı,Mehmet Şimşek de yazabilir. Ama TC Devletinin Bakanı yazarsa tepki alır ! Hele ki Çözüm süreci travması atlatılmamışken…”


Mehmet Şimşek bayram Bayram mesajı

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