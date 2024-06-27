Bakan Şimşek kritik karar için Singapur'da!

Yayınlanma: 27.06.2024 - 10:24

Güncelleme: 27.06.2024 - 10:24

Hazine ve Maliye Bakanlığından edilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün başlayan Singapur ziyaretini yarın akşam tamamlayacak.

Şimşek, Singapur'da iki gün boyunca çok sayıda yatırımcıyla görüşecek, ikili resmi görüşmelerde bulunacak.

Singapur Başbakanı ve aynı zamanda Maliye Bakanlığı görevini yürüten Lawrence Wong ile görüşecek Şimşek, ziyareti kapsamında Singapur Cumhurbaşkanı Tharman Shanmugaratnam tarafından da kabul edilecek.

Bu görüşmelerde iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler ele alınacak.

Temasları kapsamında Asya'daki reel sektör temsilcileriyle bir araya gelecek olan Şimşek, Asya'da ilk kez gerçekleştireceği "road show" kapsamında küresel yatırım fonlarının yöneticileriyle de görüşecek.

Bu görüşmelerde Türkiye'nin ekonomi programını anlatacak Şimşek, şirket ve fonları ülkeye yatırıma davet edecek. Şimşek'in görüşeceği şirketler, doğrudan yatırım potansiyeli açısından da önem taşıyor.

Güneydoğu Asya'nın önemli ticaret ve finans merkezlerinden Singapur ile Türkiye arasında kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması bulunuyor.

İki ülkenin konumu da birbiri için stratejik önem taşıyor. Türk şirketleri Singapur'u Asya pazarı için üs olarak görürken Türkiye de Singapur merkezli şirketlerin Avrupa Birliği pazarına erişimi için önemli bir merkez olarak görülüyor.

FATF GENEL KURULU'NA DA KATILACAK

Bakan Şimşek'in, Singapur'da gerçekleştirilecek Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) Genel Kurul toplantısına da katılması bekleniyor.

Şimşek'in, Türkiye'nin FATF'ın gri listesindeki durumunun da ele alınacağı toplantıda konuşma yapması planlanıyor.