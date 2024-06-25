Bakan Şimşek'ten 'makam aracı' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bilinçli bir şekilde suni gündem oluşturulmak istendiğini belirterek, "Buna karşı biz, makrofinansal istikrarı tesis etmek, sürdürülebilir yüksek büyümeye ulaşmak ve daha adil gelir dağılımını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

AA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 15:51
Bakan Şimşek'ten 'makam aracı' açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, makam aracıyla ilgili bugün yayımlanan bir habere ilişkin, "Sözcü gazetesini memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bilinçli şekilde oluşturulmak istenen bu suni gündeme karşı biz, makrofinansal istikrarı tesis etmek, sürdürülebilir yüksek büyümeye ulaşmak ve daha adil gelir dağılımını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Milletimiz müsterih olsun. Bütçede disiplini tesis ediyoruz. Cari açığı sürdürülebilir bir seviyeye çektik. ?Döviz rezervlerini endişe kaynağı olmaktan çıkardık. ?Kur korumalı mevduatı başarılı şekilde azaltıyoruz. Enflasyon yakında çok hızlı bir düşüş sürecine girecek. Ülkemizin potansiyeli çok yüksek. Bu potansiyele ulaşmak için ekip ruhu ile aralıksız çalışıyoruz ve başaracağız."


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