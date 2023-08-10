Mehmet Şimşek'ten Moody's yorumu

Yayınlanma: 10.08.2023 - 14:36

Güncelleme: 10.08.2023 - 14:36

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yapılan Türkiye analizine ilişkin değerlendirmesine, sosyal medya hesabı üzerinden yorumlarda bulundu.

"KREDİ NOTUNA YANSIYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Mehmet Şimşek, kurala dayalı politikalarının kredi notuna yansıyacağını düşündüklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye’nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yaptı. Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ANALİZİ

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 8 Ağustos’ta yayımlanan raporunda, Türkiye’de para politikası sıkılaştırmasının Mart 2024’teki yerel seçimlere kadar “çok kademeli” bir şekilde devam etmesini beklediğini, bunun da enflasyonun önümüzdeki aylarda yüksek kalabileceği anlamına geldiğini belirtmişti.

Moody’s'in değerlendirmesinde, "Görünüm istikrarlı, dengeli riskleri yansıtıyor. Ortodoks politikalara geçiş sürdürülür ve birikmiş dengesizliklerde azalma sağlanırsa notun görünümü olumluya dönebilir ve kredi notu yükseltilebilir” denildi.