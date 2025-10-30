Bakan Şimşek’ten enflasyon beklentilerini değerlendirdi: 'Sınırlı bozulmaya yol açtı'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı “Sektörel Enflasyon Beklentileri” verilerini değerlendirdi.

Piyasa Katılımcıları, İktisadi Yönelim ve Tüketici Eğilim Anketleri sonuçlarına göre, ekim ayında piyasa katılımcıları ve hanehalkı enflasyon beklentilerinde artış görülürken, reel sektörün beklentisi bir miktar geriledi.

'MEVSİMSEL DİĞER UNSURLARIN ETKİSİYLE ARTAN ENFLASYON'

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eylülde kuraklık ve mevsimsel etkilerle yükselen enflasyonun, piyasa ve hanehalkı beklentilerinde sınırlı bozulmaya yol açtığını belirtirken, reel sektörün beklentisinin iyileştiğini vurguladı. Şimşek, “Eylülde kuraklık kaynaklı artan gıda fiyatları ile mevsimsel diğer unsurların etkisiyle artan enflasyon, piyasa katılımcıları ve hanehalkı 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde aylık bazda sınırlı bozulmaya yol açtı. Reel sektörün enflasyon beklentisi ise iyileşti. Gerçekleşen enflasyon, beklentilerin şekillenmesinde belirleyici oluyor. Dezenflasyonun devamıyla beklentilerde iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.