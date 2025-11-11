Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi’ne ilişkin başvuru süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

BAŞVURULARDA YOĞUN İLGİ

Bakan Kurum sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ilk gün itibarıyla toplam 936 bin 159 kişinin projeye başvurduğunu duyurdu.

Türkiye ev sahibi oluyor!



Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı.



Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi.



Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam en modern yuvalarla karşılık vereceğiz.

Başvurular dün T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlarla başladı; bugün ise son hanesi "2" olan vatandaşlar başvurabilecek.

Proje kapsamında İstanbul’da 100 bin konut, Türkiye genelinde ise 500 bin konut inşa edilecek. Şehit aileleri, gaziler ve engellilere yüzde 5, üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere yüzde 10, emeklilere yüzde 20, 18-30 yaş arası gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrıldı. Konutlar 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşuyor. Başvurular e-Devlet üzerinden 18 Aralık’a, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık’a kadar yapılabilecek.

BAKAN ŞİMŞEK’İN KONUT VE KİRA AÇIKLAMALARI HATIRLANDI

Başvuru sayısının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in temmuz ayında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Bakan Şimşek, bir televizyon programında, "Türkiye'de konut sahiplilik oranı yüzde 56. Fakat kira ödeyenlerin oranı yüzde 28. Hanelerin yüzde 72'si kira ödemiyor. Bu nasıl oluyor, bir aile apartman yapıyor ve tüm aile orada kirasız kalıyor" demişti. Bu sözler, yurttaşlar arasında tartışmalara yol açmış ve rakamların yeniden incelenmesi gerektiği belirtilmişti.