Bakan Şimşek'ten 'bahşiş' ve 'motokuryeler için muafiyet' açıklaması

Bakan Mehmet Şimşek, "Motokuryenin gelirine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz. Motokurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz" açıklamasında bulundu.

DHA
Yayınlanma: 22.06.2024 - 13:19
Bakan Şimşek'ten 'bahşiş' ve 'motokuryeler için muafiyet' açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından motokurye ve garson bahşişlerinin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Bakan Şimşek, Motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi olmadığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz. Motokurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz. Düzenleme ile motokurye faaliyetlerinden doğan ticari kazançlar basit usulde vergilendirilecek, bahşiş gelirleri normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve hizmet bedelinden ayrı gösterilerek KDV’ye tabi olmayacak.”


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