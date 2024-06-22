Bakan Şimşek'ten 'bahşiş' ve 'motokuryeler için muafiyet' açıklaması
Bakan Mehmet Şimşek, "Motokuryenin gelirine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz. Motokurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından motokurye ve garson bahşişlerinin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Şimşek, Motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi olmadığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:
“Motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz. Motokurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz. Düzenleme ile motokurye faaliyetlerinden doğan ticari kazançlar basit usulde vergilendirilecek, bahşiş gelirleri normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve hizmet bedelinden ayrı gösterilerek KDV’ye tabi olmayacak.”
Motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 22, 2024
Motokurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz.
Düzenleme ile motokurye faaliyetlerinden doğan ticari kazançlar basit usulde vergilendirilecek, bahşiş… https://t.co/VWRhNhzNNp
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