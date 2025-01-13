Bakan Şimşek'ten cari açık açıklaması: 'Önümüzdeki dönemde olumsuz etkileyebilir'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği'ndeki zayıf talep, artan petrol fiyatları ve güçlenen ABD doları gibi faktörlerin cari dengeyi olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılı için belirlenen cari açık hedeflerinden çok daha olumlu bir sonuç beklediklerini dile getirerek, "Avrupa Birliği'ndeki zayıf talep, artan petrol fiyatları, güçlenen ABD doları ve düşen Euro/Dolar paritesi cari dengeyi önümüzdeki dönemde olumsuz etkileyebilir" şeklinde bir açıklama yaptı.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, açıklanan ödemeler dengesi verileri sonrasında 2024 yılı için cari açığın milli gelire oranının yüzde 1’in altında olacağını ve hedeflerin çok daha olumlu gerçekleşeceğini belirtti. Ancak, Avrupa Birliği'ndeki zayıf talep, artan petrol fiyatları, güçlenen ABD doları ve düşen Euro/Dolar paritesinin cari denge üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda da uyarıda bulundu.
Bakan Şimşek açıklamalarına şu şekilde devam etti:
"Ocak-Kasım 2024 döneminde cari açık 5,6 milyar dolar oldu. 2023 yılı Mayıs ayına göre yıllık cari açık 48,2 milyar dolar azaldı."
Ayrıca, dış finansmana daha uygun koşullarla erişimin arttığını ve son bir buçuk yılda reel sektör ve bankacılık sektörünün dış borç çevirme oranlarının sırasıyla yüzde 130 ve yüzde 150 seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.
Bakan Şimşek, "Cari açığın sürdürülebilir seviyelere gerilemesi, programımızın en önemli kazanımlarından biri oldu. Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1’in altında ve 2024 yılı hedefimizden çok daha olumlu gerçekleşmesini bekliyoruz" şeklinde sözlerini sürdürdü.
Son olarak, Bakan Şimşek, sürdürülebilir cari dengeyi korumak ve finansman kalitesini daha da artırmak için programı kararlılıkla uygulamaya devam ettiklerini iddia etti.
Ocak-kasım döneminde cari açık 5,6 milyar dolar oldu. Yıllık cari açık 2023 yılı Mayıs ayına göre 48,2 milyar dolar azaldı.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 13, 2025
Dış finansmana daha uygun koşullarla erişim arttı. Son bir buçuk yılda reel sektör ve bankacılık sektörünün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 130… pic.twitter.com/5O7gpTjJWs
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