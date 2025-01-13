Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Faiz oranlarının düşmesi, her ne kadar kredi faizlerinde de etkili olsa da, mevduat faizlerinin daha düşük seviyelere inmesi yatırımcılar için kayıplara yol açabilir. Ancak, faiz indirimi bekleyen yatırımcılar, mevcut oranlardan faydalanarak yatırım yapmayı tercih edebilirler.