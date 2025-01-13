Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi
TCMB’nin faiz indirim kararının ardından bankalar mevduat faiz oranlarını düşürdü. 500 bin TL’nin 32 günlük getirisi ve en yüksek faiz veren bankalar açıklandı. İşte güncel mevduat faiz oranları ve detaylar…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk faiz toplantısına 10 gün kala mevduat faizlerinde dikkat çekici bir gelişme yaşanıyor.
13 Ocak 2025 haftasında en yüksek faiz oranı yüzde 53 olarak öne çıkarken, bu oranla 500 bin TL'nin 1 aylık net getirisi 19 bin 602 TL'ye ulaşıyor.
FAİZ İNDİRİMİ MEVDUAT FAİZLERİNE YANSIYACAK
Ekonomistler, TCMB'den yeni bir faiz indirimi beklenmesi durumunda, bunun doğrudan mevduat faiz oranlarına da yansıması ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ediyor.
Merkez Bankası'nın geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği faiz indiriminin ardından mevduat faizlerinde 2-3 puanlık bir gerileme yaşanmıştı.
Şu anda ise faiz oranlarının büyük bir kısmı yüzde 50'nin üzerine çıkmışken, gözler TCMB'nin 23 Ocak 2025 tarihinde vereceği faiz kararına çevrilmiş durumda.
Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın yeni kararının, mevcut mevduat faizlerine nasıl etki edeceğini merakla bekliyor.
FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ VE ETKİLERI
2024 yılı enflasyon oranı yüzde 44,38 olarak açıklanırken, TCMB politika faizini geçen ay yüzde 47,50'ye çekmişti. Ekonomistler, TCMB'nin mevcut enflasyon rakamlarını ve ekonomik durumu göz önünde bulundurduklarında, 250 baz puana kadar bir faiz indirimi yapılabileceğini belirtiyorlar.
Böyle bir indirim, mevduat faiz oranlarında da benzer bir düşüşe yol açabilir. Faiz indirimi beklentisi, özellikle mevduat hesaplarında yüksek oranlardan faydalanan yatırımcılar için önemli bir gelişme olarak görülüyor.
Faiz oranlarının düşmesi, her ne kadar kredi faizlerinde de etkili olsa da, mevduat faizlerinin daha düşük seviyelere inmesi yatırımcılar için kayıplara yol açabilir. Ancak, faiz indirimi bekleyen yatırımcılar, mevcut oranlardan faydalanarak yatırım yapmayı tercih edebilirler.
MEVDUAT FAİZLERİNDE SON ORANLAR
Yüksek faiz oranları, özellikle tasarruf sahiplerini ve yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor. 500 bin TL için uygulanan faiz oranları ise şu şekilde sıralanıyor:
ODEA
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Kazanç: 20 bin 120 TL
Vade Sonu Tutar: 520 bin 120 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 45,5
Net Kazanç: 17 bin 950 TL
Vade Sonu Tutar: 517 bin 950 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 15 bin 386 TL
Vade Sonu Tutar: 515 bin 386 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Kazanç: 20 bin 120 TL
Vade Sonu Tutar: 520 bin 120 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 15 bin 780 TL
Vade Sonu Tutar: 515 bin 780 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 19 bin 726 TL
Vade Sonu Tutar: 519 bin 726 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 18 bin 542 TL
Vade Sonu Tutar: 518 bin 542 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 18 bin 147 TL
Vade Sonu Tutar: 518 bin 147 TL
FİBABANKA KİRAZ HESAP
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 19 bin 726 TL
Vade Sonu Tutar: 519 bin 726 TL
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