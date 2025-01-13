Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

TCMB’nin faiz indirim kararının ardından bankalar mevduat faiz oranlarını düşürdü. 500 bin TL’nin 32 günlük getirisi ve en yüksek faiz veren bankalar açıklandı. İşte güncel mevduat faiz oranları ve detaylar…

cumhuriyet.com.tr
13 Ocak 2025 Pazartesi, 14:02
Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk faiz toplantısına 10 gün kala mevduat faizlerinde dikkat çekici bir gelişme yaşanıyor. 

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

13 Ocak 2025 haftasında en yüksek faiz oranı yüzde 53 olarak öne çıkarken, bu oranla 500 bin TL'nin 1 aylık net getirisi 19 bin 602 TL'ye ulaşıyor.

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

FAİZ İNDİRİMİ MEVDUAT FAİZLERİNE YANSIYACAK

Ekonomistler, TCMB'den yeni bir faiz indirimi beklenmesi durumunda, bunun doğrudan mevduat faiz oranlarına da yansıması ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ediyor.

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği faiz indiriminin ardından mevduat faizlerinde 2-3 puanlık bir gerileme yaşanmıştı. 

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Şu anda ise faiz oranlarının büyük bir kısmı yüzde 50'nin üzerine çıkmışken, gözler TCMB'nin 23 Ocak 2025 tarihinde vereceği faiz kararına çevrilmiş durumda. 

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın yeni kararının, mevcut mevduat faizlerine nasıl etki edeceğini merakla bekliyor.

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ VE ETKİLERI

2024 yılı enflasyon oranı yüzde 44,38 olarak açıklanırken, TCMB politika faizini geçen ay yüzde 47,50'ye çekmişti. Ekonomistler, TCMB'nin mevcut enflasyon rakamlarını ve ekonomik durumu göz önünde bulundurduklarında, 250 baz puana kadar bir faiz indirimi yapılabileceğini belirtiyorlar. 

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Böyle bir indirim, mevduat faiz oranlarında da benzer bir düşüşe yol açabilir. Faiz indirimi beklentisi, özellikle mevduat hesaplarında yüksek oranlardan faydalanan yatırımcılar için önemli bir gelişme olarak görülüyor.

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Faiz oranlarının düşmesi, her ne kadar kredi faizlerinde de etkili olsa da, mevduat faizlerinin daha düşük seviyelere inmesi yatırımcılar için kayıplara yol açabilir. Ancak, faiz indirimi bekleyen yatırımcılar, mevcut oranlardan faydalanarak yatırım yapmayı tercih edebilirler. 

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON ORANLAR

Yüksek faiz oranları, özellikle tasarruf sahiplerini ve yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor. 500 bin TL için uygulanan faiz oranları ise şu şekilde sıralanıyor:

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

ODEA 

Faiz Oranı: Yüzde 51

Net Kazanç: 20 bin 120 TL

Vade Sonu Tutar: 520 bin 120 TL

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 45,5

Net Kazanç: 17 bin 950 TL

Vade Sonu Tutar: 517 bin 950 TL

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 15 bin 386 TL

Vade Sonu Tutar: 515 bin 386 TL

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 51

Net Kazanç: 20 bin 120 TL

Vade Sonu Tutar: 520 bin 120 TL

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 15 bin 780 TL

Vade Sonu Tutar: 515 bin 780 TL

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 19 bin 726 TL

Vade Sonu Tutar: 519 bin 726 TL

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 18 bin 542 TL

Vade Sonu Tutar: 518 bin 542 TL

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 18 bin 147 TL

Vade Sonu Tutar: 518 bin 147 TL

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

FİBABANKA KİRAZ HESAP

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 19 bin 726 TL

Vade Sonu Tutar: 519 bin 726 TL

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