Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ara zam açıklaması!

Yayınlanma: 13.01.2025 - 11:46

Güncelleme: 13.01.2025 - 12:48

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı televizyon programında asgari ücret ara zammına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, ihtiyaç duyulması halinde temmuz ayında asgari ücrette bir güncelleme yapılabileceğini belirtti.

"FELAKET BİR DURUM OLURSA..."

Bakan Işıkhan, "Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda 2025'te ciddi bir iyileşme bekliyoruz. Düşüşün başladığını göreceğiz. Uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bu yönde ilerliyor" ifadelerini kullandı. Işıkhan bununla birlikte "Ancak olur da Allah korusun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti, bir aksilik bir felaket bir başka durumla karşı karşıya kalırsak Temmuz ayında da tekrar gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON ORANI VE BEKLENTİLER

24 Aralık 2024 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretini açıklayarak, yapılan yüzde 30'luk zamla yeni asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlemişti.

Ancak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 44,38'e ulaşmasıyla, yapılan zam beklentilerin altında kaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl başında yüzde 36 olarak açıkladığı yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44'e yükseltmiş, 2025 yılı için de yüzde 21'lik enflasyon beklentisi duyurmuştu.

Bu bağlamda, TÜİK'in ilerleyen aylarda yüzde 21'lik enflasyon tahminine uygun veriler açıklaması durumunda, ara zam yapılma ihtimalinin düşük olduğu öngörülüyor.