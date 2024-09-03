Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: 'Düşüş' için tarih verdi
TÜİK'in ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından Bakan Mehmet Şimşek'ten de bir açıklama geldi. Şimşek, "Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz. Böylece yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verileriyle ilgili açıklama yaptı.
Bakan Şimşek, "Dezenflasyon belirginleşiyor. Yıllık enflasyon son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleşti" dedi.
Ağustos ayında enflasyonun yüzde 2,5 olarak gerçekleştiğini söyleyen Şimşek, "Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç ise yüzde 1,4 gerçekleşti. Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu" açıklamasını yaptı.
"SON ÇEYREKTE DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ"
Şimşek sözlerine şöyle devam etti:
"Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz. Böylece yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz.
Program hedeflerine ulaşma konusunda kararlılığımız aşikâr. Düşen enflasyon, finansal istikrar ve dengeli büyüme ortamında özel sektörümüzün maliyet ve stok yönetimini iyileştirirken verimlilik, inovasyon ve yüksek katma değerli üretime odaklanması önem arz ediyor."
Dezenflasyon belirginleşiyor. Yıllık enflasyon son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleşti.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 3, 2024
Geçici unsurların da etkisiyle aylık enflasyon ağustosta yüzde 2,5, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç ise yüzde 1,4 gerçekleşti. Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif… pic.twitter.com/qUa5qeikrS
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tunç'tan 'Narin' açıklaması
- Ece Üner, Narin'in köyündeki bir ayrıntıya dikkat çekti
- MSB'den 'teğmenlere idari soruşturma' iddiasına yanıt
- 'Kendisi için sirk cambazı ve zübük ifadelerini...'
- Hedefte Paris Büyükelçiliği mi var?
- Evinde ölü bulunmuştu: Cenaze töreni belli oldu
- Galatasaray transferi resmen açıkladı!
- Ayhan Sicimoğlu'na tepki yağdı: 'Özür dile' çağrısı
- 15 kişi gözaltına alındı, Valilik açıklama yaptı
- Şanlıurfa Belediye Başkanı partisinden istifa etti