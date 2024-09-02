Şimşek, 5 milyon TL ve üzeri vergi borcunu ödemeyeni kamuoyuna duyuracaklarını söyledi

Yayınlanma: 02.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.09.2024 - 04:00

Vergide adalet çalışmalarını hızlandırdığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 5 milyon TL ve üzerindeki vergi borçlarını bir ay içinde ödemeyen isimleri “vergi yüzsüzleri” adıyla yayınlayacaklarını duyurdu. Şimşek, bu isimlere son uyarılarını yaptıklarını söylerken uzmanlar, yeni adaletsizliklere dikkat çekerek “Bu iş yasayla, yargıyla olur. Türkiye, kendi koyduğu yasanın caydırıcılığına ve yargı yoluna güvenmeyen bir devlet oldu” dedi.

En son 2014 yılında açıklanan vergi yüzsüzleri listesi yine gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde iktidara yakın köşe yazarlarının önerilerinin ardından dün Mehmet Şimşek bu listeyi yeniden yayınlayacaklarını duyurdu. Şimşek’in bu uygulamasını yorumlayan Prof. Dr. Esfender Korkmaz şunları söyledi:

Bu ülkede yasa var hukuk var. Bunların üstünde bir uygulama ceberrüt devlet özelliğidir. İktidar kendi yasaları ve yargısına güvenmiyor ki vergi ödemeyenleri böyle tehdit ediyor

Kamuda tasarrufu yapamayan Şimşek, elindeki son koz olan vergi toplamaya yoğunlaşıyor. Ancak kriz dönemlerinde vergi mükelleflerine bu kadar yüklenmek vergiden kaçınmaya ve işi bırakmaya sebep olur vergi hasılatı azalır.

Bu şirketler ve kişiler vergi kaçırmamış. Vergilerini beyan etmiş ancak ödeyememişler. Ekonomi yönetimi vergi borçlarını ödeyemeyecek hale getirmiş demek ki. Şimdi de bu insanları yüzsüz ilan ediyor.

Vergi incelemesi gibi uygulamalar bu iktidarın yandaş olmayan sermayeye bir tehdit unsurudur. AKP’nin ilk dönemlerinde muhalif iş insanlarına yapıldı.

Şimşek’in gücü yetiyorsa vergiyi ödeyemeyene değil kayıtdışına, kaçakçılara, karaparacılara, suç örgütlerine baksın.

VERGİ REFORMU FİYASKO

Bu liste ile muhalif sermayenin ifşa edilme tehlikesine dikkat çeken bir diğer isim ise Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu oldu. Kozanoğlu, “Şimşek’in vergi paketi fiyaskoyla sonuçlandı. Uygulanan ekonomi programının yükünü ücretli çalışanlar ve emekliler ödüyor. Programı meşrulaştırmak için böyle PR hamlelerine gerek duyuluyor anlaşılan. Uygulanabilirse tabii ki olumlu. Burada tehlike, muhalif bilinen kişilerin teşhirine öncelik verilmesi, Cumhur İttifakı’na yakın kimselerin korunması olabilir” diye konuştu.

Vergi uzmanı Ozan bingöl ise politik nitelikli vergi istisna ve muafiyetlerine dikkat çekerek “Gerçek vergi yüzsüzünün kim olduğuna karar verin” dedi. Bu konu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girerken kullanıcılar vergisi silinen iktidara yakın şirketleri işaret etti.

DAİRE BAŞKANLIKLARI KAPANDI

AKP’nin 2005 yılında ‘reform’ olarak başlattığı defterdarlık ve Vergi Dairesi Başkanlığı uygulaması dün itibariyle sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mevcut defterdarlıklar kapatılırken vergi dairesi başkanlıklarının unvanı “defterdarlık” oldu ve illerde yeni kurulanlar Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlandı. İstanbul Defterdarlığına Rıza Bilgiç, Ankara Defterdarlığına Yüksel Duman, İzmir Defterdarlığına Ömer Alanlı atandı.