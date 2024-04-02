Bakan Şimşek'ten ev sahiplerine kira beyannamesi uyarısı: 'Yaptırıma maruz kalmamak için...'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip olan ev sahiplerini uyardı. Şimşek "Herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:34
Bakan Şimşek'ten ev sahiplerine kira beyannamesi uyarısı: 'Yaptırıma maruz kalmamak için...'
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira geliri elde eden mülk sahiplerini beyanname vermeleri için uyardı.

Şimşek, mükelleflerin herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan'a kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlattığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gelir İdaresi Başkanlığımız, idari kayıtları (tapu, MERNİS vb.) ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. 

2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. 

Adil rekabet ve mali disiplin için kayıtdışılıkla mücadeleyi güçlendiriyoruz."

 


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