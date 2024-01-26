Bakan Şimşek'ten ihracatçıya kur açıklaması

Yayınlanma: 26.01.2024 - 15:21

Güncelleme: 26.01.2024 - 15:21

Rekabet avantajı için TL'de reel değer kaybı isteyen ihracatçıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten olumsuz yanıt geldi.



X hesabından yaptığı paylaşımda Şimşek "İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi yoktur. 2003-13 döneminde nominal sepet kur yıllık ortalama yüzde 3,3; reel ihracatımız yüzde 7,1 artmıştır" dedi.

2018-23 döneminde ise kur yüzde 36,4 artarken, ihracatımız sadece yüzde 5 arttığını açıklayan Şimşek, "Dünya ticaretinden daha çok pay almak ve kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek ancak verimlilik artışı, inovasyon, yüksek katma değer ve markalaşma ile mümkündür" ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında Şimşek "İhracatçımızı çok güçlü bir şekilde destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz" dedi.















