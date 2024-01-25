Erdoğan'dan Şimşek ve Işıkhan'a talimat! Emekliye ek zammın perde arkası ortaya çıktı

Yayınlanma: 25.01.2024 - 11:45

Güncelleme: 25.01.2024 - 12:32

SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta yüzde 5’lik zam açıklamasının ardından tepkiler dinmeyince iktidardan bir ek zam daha geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına ocak ayı itibariyle yüzde 49,25 oranında ek zam yapılacağını açıklaması da emekliye deva olmadı.

Kök aylıklara ek olarak yüzde 7 oranında zam yapılsa da en düşük emekli maaşı 10 bin lirada kaldı. Emekliler, yüzde 7’lik zammın göstermelik olduğunu belirtti.

Gazete Pencere'den Nuray Babacan, emekli maaşlarına yapılan yeni düzenleme kararında yerel seçimlerin etkili olduğunu aktardı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KABUL EDİLMEDİ

Erdoğan'ın ek zammın ‘yeniden değerlendirilmesi’ için talimat verdiği kaydedildi.

Mehmet Şimşek ile Vedat Işıkhan’ın yaptığı toplantıdan sonra daha önce yapılan alternatifli çalışmada zaten var olan bu oran, 8 gün sonra tabandan gelen baskı sonucu kabul edildiği belirtildi.

Ancak, en düşük emekli aylığının da revize edilerek 10 bin liranın üzerine çıkartılması önerileri kabul edilmedi.

Kulislerde ayrıca seçime kadar olan sürede, sosyal yardımlar başka olmak üzere seçmene avantaj sağlayacak çok sayıda parasal düzenlemenin hayata geçirileceği konuşuluyor.