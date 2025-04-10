Bakan Şimşek'ten OECD toplantısında enflasyon iddiası: 'Düşürmeyi başaracağız'

Yayınlanma: 10.04.2025 - 18:04

Güncelleme: 10.04.2025 - 18:04

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından İstanbul'da düzenlenen "Yükselen Pazarlar Forumu" kapsamında OECD Türkiye İnceleme Raporu'nun tanıtım etkinliği yapıldı. Etkinlikte konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin emsallerine göre performansını değerlendiren bağımsız analizlerin yer aldığı inceleme raporunu ve raporda bulunan önerileri memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Şimşek, rapordaki bazı önerilerin mevcut programda zaten uygulandığını iddia ederek, ilk hedefin "Güçlü, sürdürülebilir ve yüksek büyümenin temellerini atmak" olduğunu söyledi.

Uygulanan programın temel unsurlarından birinin "Fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonu düşürmek" olduğunu kaydeden Şimşek, enflasyonla mücadelede önemli ilerleme kaydedildiğini, ancak hedefe ulaşmanın zaman alacağını belirtti.

Bakan Şimşek, kamu borç stokunun milli gelire oranının yüzde 25’in altında olduğunu belirterek, "Mali disiplin çabamız, borç sürdürülebilirliği endişesinden değil, Merkez Bankası'na enflasyonla mücadelede destek sağlama isteğimizden kaynaklanıyor. Mali disiplin ayrıca, yapısal uyum için kaynak yaratmak ve yapısal reformları hayata geçirmek için de önemli" diye konuştu.

Enflasyon beklentilerinin bu yıl sonu için yüzde 20'lerin ortası olduğunu, 2026'da yüzde 10'lara, sonraki yıl ise tek hanelere düşmesini beklediklerini iddia eden Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkez Bankası Başkanı ve ekibi, para politikasında doğru yönde adımlar atarak harika bir iş çıkardı. Bu, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann tarafından da vurgulandı. Parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkileri olduğunu biliyoruz. Negatif mali etkiyi sürdürüyoruz. Gelir politikaları bu yıl daha destekleyici olacak. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar ya enflasyon hedefinin altında ya da ona paralel ayarlanıyor. Arz yönlü tedbirlere de hız kazandırıyoruz. Özellikle konut ve gıda arzını artırma ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda bazı önlemler alınmış durumda."

'ENFLASYONU DÜŞÜRMEYİ BAŞARACAĞIZ'

Son dönemde küresel alanda yaşanan dalgalanmaların büyüme üzerinde bazı aşağı yönlü riskler oluşturabileceğini ve bu durumun da gelir performansını etkileyebileceğini söyleyen Bakan Şimşek, "Buna rağmen kamu maliyesinde harcama disiplini sağlayacağız. Gelir üzerinde doğrudan kontrolümüz yok, ancak büyüme beklentisi düşük olsa da bu durum iç talebi ve dolayısıyla enflasyonu aşağı çekecektir. Yani sonuç olarak enflasyonu düşürmeyi başaracağız" şeklinde konuştu.