Sendikacı Türkmen açıkladı: Sleepy fabrikasında işten atılan işçi haklarını aldı!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 09:50

Güncelleme: 10.04.2025 - 09:50

Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Eruslu Sağlık Ürünleri (Sleepy) fabrikasında işten çıkarılan Cüneyt Bektaş Tişkaya’nın haklarını alacağını duyurdu. Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Boykot Anayasal Haktır” şeklindeki paylaşımı nedeniyle tazminatsız olarak işten atılan işçinin taleplerinin fabrika yönetimi tarafından kabul edildiğini ve anlaşma sağlandığını bildirdi.

KIDEM VE İHBAR TEZMİNATI ÖDENECEK

Mehmet Türkmen’in açıklamasına göre, işten çıkarılan Cüneyt Tişkaya’nın çıkış kodu değiştirilecek ve işsizlik maaşı almasının önü açılacak. Ayrıca bir hafta içinde kıdem ve ihbar tazminatı da tam olarak ödenecek.

Cüneyt Tişkaya da yaptığı açıklamada, “Bir süre önce işten çıkarıldığım Eruslu Sağlık Ürünleri fabrikası yönetimiyle yaptığımız görüşme sonucunda sorunun çözümü konusunda anlaşmaya vardık. İşten çıkış kodumun değiştirilmesi ve bir hafta içinde kıdem ve ihbar tazminatı haklarımın ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Mağduriyetimin ortadan kaldırılması noktasında adım attıkları için Eruslu yönetimine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

ERUSLU İŞÇİSİ KAZANDI!



Eruslu Sağlık Ürünleri (Sleepy) fabrikasında işten atılan işçi haklarını alacak.



Geçtiğimiz günlerde “Boykot Anayasal Haktır” şeklinde paylaşım yaptığı için tazminatsız işten atılan Cüneyt Tişkaya adlı işçi arkadaşımızın talepleri kabul edildi.



İşçi… https://t.co/3ecG0BxFM2 pic.twitter.com/LPcIBMAsOb — Mehmet Türkmen (@mturkmenn27) April 9, 2025



