Bakan Şimşek’ten 'S&P' yorumu: Üç büyük kuruluşta kredi notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunun B+’dan BB-’ye yükseltmesinin ardından "Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz" dedi.

Bakan Şimşek’ten 'S&P' yorumu: Üç büyük kuruluşta kredi notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2024 - 10:34

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek S&P'nin Türkiye'nin kredi notunun B+’dan BB-’ye yükseltmesinin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz" açıklamasında bulundu. 

Bakan Şimşek'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle: 

"S&P kredi notumuzu B+’dan BB-’ye yükseltti. Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz.

Not artışında ekonomide dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı, Türk lirasının istikrarı, güçlenen rezervler ve dezenflasyon süreci etkili oldu.

Programımızla sağladığımız bu olumlu gelişmeler aynı zamanda ülke risk primimizi düşürmüş ve dış borçlanma maliyetlerimizde önemli iyileşme sağlamıştır.

Daha yüksek notu ima eden piyasa göstergelerimiz önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ediyor."


Etiketler: #Hazine ve Maliye Bakanı #S&P

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