Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi
Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye’nin kredi notunu B+’dan BB-‘ye yükseltti, görünüm pozitiften durağana çekildi.
S&P, Mayıs ayında da Türkiye’nin kredi notunu bir kademe yükseltmişti.
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