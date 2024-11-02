Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi

Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi.

Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2024 - 00:13

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye’nin kredi notunu B+’dan BB-‘ye yükseltti, görünüm pozitiften durağana çekildi.

S&P, Mayıs ayında da Türkiye’nin kredi notunu bir kademe yükseltmişti.

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Etiketler: #Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu #S&P #S&P Global Ratings

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