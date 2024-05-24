Bakan Şimşek açıkladı: 'Açık veya örtülü kur hedefimiz yok'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, programlarının ana hedefinin dezenflasyon olduğunu vurgulayarak açık veya örtülü kur hedeflerinin bulunmadığını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 15:04
Bakan Şimşek açıkladı: 'Açık veya örtülü kur hedefimiz yok'
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten ekonomik göstergelere dair paylaşım yaptı.

"Programımızın ana hedefi dezenflasyondur" diyen Şimşek, açık veya örtülü bir kur hedefleri bulunmadığını belirtti.

Şimşek, paylaşımının tamamında şunları söyledi: 

"Programımızın ana hedefi dezenflasyondur.

Açık veya örtülü bir kur hedefimiz bulunmamaktadır. Ülke tecrübeleri, başarılı dezenflasyon programlarında kurun reel olarak değerlendiğini gösteriyor.

Kural bazlı ve öngörülebilir politikalarımız başarıya ulaştıkça güven daha da artıyor, portföy tercihleri TL’ye yöneliyor ve ülkemize kaynak girişi hızlanıyor.

TL varlıklara yabancı ilgisi artarken, bankalarımız ve reel sektörümüz yurtdışından uzun vadeli ve daha uygun koşullu kaynak sağlıyor. Çok taraflı bankalardan dış finansman imkânlarımız da artıyor.

Bu kaynaklar sadece kısa vadeli finansal yatırıma değil üretim ve ihracata da yöneliyor.

Programımızın olumlu sonuçları görülmeye devam ettikçe uluslararası sermaye girişinin vadesi daha da uzayacaktır.

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin portföy tercihleri ve artan dış kaynak girişi rezervlerimizin güçlenmesine önemli katkı sağlıyor.

Program hedeflerimiz doğrultusunda makro finansal istikrarı koruyacak ve güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz."


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