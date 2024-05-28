Mehmet Şimşek şovu bıraksın ihalelere baksın

28 Mayıs 2024 Salı

Bugün sizleri biraz sayıya, veriye ve istatistiğe boğacağım. Ancak yazdıklarımın uzun sayfalarca düzenlenen raporun özetinin özeti olduğunu söylemem lazım.

Rakamları vererek arşive girmesini istediğim konu ise aslında bizim nasıl fakirleştiğimizin de bir anlamda tablosu.

Çünkü Türk halkının; emeklilerin, memurların, işçilerin, esnafın, plaza çalışanlarının bugün kıt kanaat geçinmek zorunda kalmasının, yurtdışında tatil hayali kuramaması hatta tatil hayali bile kuramamasının nedeni bu rakamlar.

Anlatayım.

2023 yılında tüm harcama birimleri dahil 5 bin 82 merkezi idare, 2 bin 895 yerel idare (alt harcama birimleri dahil) ile kanun kapsamında yer alan diğer 1041 idare (KİT, BİT, DSS) tarafından 82 bin 63 ihale yapılmış.

Bu ihaleler kapsamında 1 trilyon 525 milyar 786 milyon 348 bin TL tutarında 124 bin 787 sözleşme imzalanmış.

2023 yılında, doğrudan temin kapsamında yapılan alım tutarı 86 milyon 591 bin TL.

İstisnai kapsamda gerçekleştirilen alım sayısı 82 bin 63.

Doğrudan temin alım sayısı adet olarak 1 milyon 137 bin 487’dir.

2023 yılında EKAP üzerinden gerçekleştirilen toplam kamu alımları tutarı 1 trilyon 612 milyar 377 bin 622 TL’dir.

Bu inanılmaz bir para. Merkezi Yönetim Bütçesi kadar bir para ihaleler yoluyla harcanmış durumda.

Bakın tekrar yazıyorum 2023 yılında EKAP üzerinden gerçekleştirilen toplam kamu alımları tutarı 1 trilyon 612 milyar 377 milyon 622 bin TL’dir.

Bu tutarın 1 trilyon 351 milyar 756 milyon TL kanunda belirtilen ihale usulleri kapsamında, 174 milyar TL istisna kapsamında 86 milyar 591 milyon 275 bin TL’si doğrudan temin yolu ile yapılan alımlar.

İhale türleri mal alımı, hizmet alımı, yapım işi ve danışmanlık hizmet alımı diye ayrılır.

2023 yılında 4734 sayılı kanun kapsamında yapılan ihalelerin adet olarak yüzde 43.47’si mal alımı, yüzde 25.68 yapım işi, yüzde 30.71’i hizmet alımı ve 0.15’i danışmanlık hizmet alımına ait.

İhaleler tutar bazında değerlendirildiğinde ise 2023 yılında kanun kapsamındaki usullere göre gerçekleştirilen toplam kamu alımı harcamaların yüzde 13.88’i mal alımı, yüzde 74.14’ü yapım işi yüzde 11.73’ü hizmet alımı ve 0.25’i danışmanlık hizmet alımı olarak gerçekleştirilmiş.

2023 yılında 4734 sayılı kanun kapsamında yapılan ihalelerin adet olarak yüzde 69.71’i açık ihale usulü ile yüzde 30.13 ü pazarlık usulü ile yüzde 0.16’sı ise belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilmiş.

Tutar bazında bakıldığında ihalelerin yüzde 55.66’sı açık ihale usulü yüzde 43.27’si pazarlık usulü ve yüzde 1.07’si ise belli istekliler arasında gerçekleştirilmiş.

2023 yılında pazarlık usulü ile yapılan ihalelerin adet olarak yüzde 54.70’i 21/f kapsamında gerçekleştirilmişken yüzde 43.78’i 21/b kapsamında gerçekleştirilmiş.

Tutar olarak değerlendirildiğinde ise pazarlık usulü ile yapılan ihalelerin toplam tutarının yüzde 96.11’i 21/b kapsamında yüzde 2.02 si 21/c kapsamında gerçekleştirildiği görülmüş.

2023 yılında uyruklarına göre yüklenicilerin üstlendikleri toplam sözleşme sayısı 39 bin 745. Bu sözleşmelerin 36 bin 645’i TC firmalarına, 45’i AB firmalarına, 13’ü ABD firmalarına 42’si de diğer uyruklu firmalara ait.

AB uyruklu firmaların yaptığı sözleşme tutarı 651 milyon TL, ABD’li firmalara ait imzalanan sözleşme tutarı 114 milyon 683 bin TL diğer ülkelere ait sözleşme tutarı 690 milyon 635 bin TL.

Şuraya geleceğim.

Bunlar çok büyük paralar çok büyük rakamlar. Mehmet Şimşek halkın gözünü boyamak için boş tasarruf önlemleri açıklamaktansa bu ihale kanserine el atmalı. Bunun için bakanlıklara ve belediyelerin yaptıkları ihalelere bakması yeterli.

Zaten biraz işi rayına oturtup boş yere ihale harcamalarını kısıtlasa Hazine 500 milyar lira tasarruf edecek.

Eskiden hortumlamak vardı artık ihaleler var.