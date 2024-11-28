Bakan Şimşek'ten yasadışı bahis açıklaması: Bulaşanların mallarına el konulacak
Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu dolandırıcılık ve yasadışı bahisle mücadele için yeni stratejiler belirledi. Yapay zeka destekli tespit sistemleri devreye girecek suç gelirlerine el konulacak.
Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı başkanlığında dün Ankara'da toplandı. Toplantıya, Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, Ticaret bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı, MASAK, Vergi Denetim Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, BDDK, SPK, TCMB, BTK, RTÜK, KVKK'nin üst düzey temsilcileri katıldı.
YENİ STRATEJİ VE EYLEM PLANLARI DEĞERLENDİRİLDİ
Toplantının ana gündem maddeleri arasında dolandırıcılık, yasadışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele yer aldı. MASAK koordinasyonunda hazırlanan eylem planlarının devreye alınması ve sanal ortamda işlenen suçların önlenmesi konuları öncelikli olarak ele alındı. Ayrıca, suç gelirlerine el konulması ve ulusal işbirliğinin güçlendirilmesi de gündemdeydi.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ TESPİT SİSTEMLERİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantıda alınan kararlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kapsamda, sanal ortamda gerçekleştirilen dolandırıcılık, yasadışı bahis ve kumar faaliyetlerini izlemek için özel yazılımlar ve yapay zeka destekli tespit sistemleri devreye alınacak" dedi. Ayrıca, "Finansal kuruluşların bu suçlardan elde edilen gelirlerin aklanmasını zorlaştırıcı ilave önlemler alması ve önlem almayan kuruluşlara yaptırım uygulanması konusunda da görüş birliğine varıldı" şeklinde konuştu.
YASADIŞI BAHSE BULAŞANLARIN MALLARINA EL KONULACAK
Bakan Şimşek, mücadelenin ulusal ve uluslararası düzeyde süreceğini belirterek, "Sanal ortamda işlenen suçların önlenmesi, suç gelirlerinin yok edilmesi ve küresel suç örgütlerinin bertaraf edilmesi, ülkemizin ekonomik ve toplumsal güvenliğini sağlama yolunda öncelikler arasında yer almaya devam edecektir" dedi. Şimşek, "Yasadışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak" ifadesini de ekledi.
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