Yasadışı bahiste banka hesabını kullandıran kişiye gözaltı!

Samsun'da yasadışı bahis operasyonunda banka hesabını kullandıran şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Yasadışı bahiste banka hesabını kullandıran kişiye gözaltı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 15:39

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis operasyonu kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu banka hesabını kullandıran Y.E.Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Siber polisindeki işlemleri tamamlanan Y.E.Ü. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.E.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #bahis #Banka hesabı #Samsun #yasa dışı

İlgili Haberler

Yasa dışı bahis soruşturması! Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi kaldırıldı

Yasa dışı bahis soruşturması! Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi kaldırıldı
Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu

Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu
Sosyal medyadaki milyonluk hesaplara 'yasa dışı bahis' operasyonu: Çok sayıda gözaltı...

Sosyal medyadaki milyonluk hesaplara 'yasa dışı bahis' operasyonu: Çok sayıda gözaltı...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler