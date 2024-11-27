Yasadışı bahiste banka hesabını kullandıran kişiye gözaltı!
Samsun'da yasadışı bahis operasyonunda banka hesabını kullandıran şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis operasyonu kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu banka hesabını kullandıran Y.E.Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı.
Siber polisindeki işlemleri tamamlanan Y.E.Ü. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.E.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #bahis #Banka hesabı #Samsun #yasa dışı
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