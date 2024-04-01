Bakan Şimşek'ten yerel seçim sonrası ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek seçim sonrası yaptığı ilk açıklamasında orta vadeli programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 11:44
Bakan Şimşek'ten yerel seçim sonrası ilk açıklama
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yerel seçimlerin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Mahalli seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Şimşek, "Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız" olarak değerlendirdi.

Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamasında ştamamı şu şekilde:

"Mahalli seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Eylül 2023’te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. OVP’de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız. Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız."

 


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