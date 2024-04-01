Yatırımcılar dikkat... Seçim sonrası altın fiyatları yükselişte ! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 1 Nisan 2024 altın fiyatları...

Yerel seçimler sonrası yurt içi piyasaların ilk tepkisi merakla bekleniyordu. Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yeni güne yükselişle başladı. İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 09:58
Yatırımcılar dikkat... Seçim sonrası altın fiyatları yükselişte ! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 1 Nisan 2024 altın fiyatları...
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Türkiye'de dün gerçekleşen yerel seçim sonuçları altının gram fiyatında hareketliğe yol açtı. Gram altın haftanın ilk işlem günü yükselişte başladı.

Gram altın fiyatı saat 09.52 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 476 lira seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 048 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 644 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı, yeni haftanın ilk işlemlerinde yükselişle 2261 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan Paskalya tatili sebebiyle, bugün (1 Nisan) Avrupa piyasaları, Hong Kong ve Yeni Zelanda kapalı olacak. Tatil sebebiyle de, likidite koşullarının sığ olması bekleniyor.


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