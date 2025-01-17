Bakan Şimşek'ten yılın ilk enflasyon revizesi: Yılın ilk ayı bitmeden hedef yüzde 29 şaştı!

Yayınlanma: 17.01.2025 - 17:02

Güncelleme: 17.01.2025 - 17:07

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2025 yılı enflasyon beklentilerine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Şimşek, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 27,1 seviyesine gerileyeceğini ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:

“Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 15 aydır düşüyor. Yıllık enflasyon 2024’te 20 puan azaldı. Piyasa katılımcıları anketine göre 2025 yıl sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması bekleniyor. Katılıkların azalması için beklentilerdeki iyileşmenin sürmesi oldukça önemli. Enflasyonla mücadeleyi talep yönlü politikalarımızın yanı sıra gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz.”

Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 15 aydır düşüyor.



Yıllık enflasyon 2024’te 20 puan azaldı. Piyasa katılımcıları anketine göre 2025 yıl sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması… pic.twitter.com/AMjlEXtUWs — Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 17, 2025

Bu açıklamalar, 2024 Kasım ayında yapılan ve 2025 yılı için yüzde 21 olarak belirlenen enflasyon tahmininin, yüzde 29.04'lük büyük bir farkla revize edildiğini gösterdi.

GEÇMİŞ TAHMİNLER DE REVİZE EDİLMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 8 Kasım 2024 tarihinde 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21’e yükseltmişti. TCMB Başkanı Fatih Karahan, “2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 44, yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncelledik. 2026 yıl sonunda yüzde 12’ye gerileyeceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

TCMB, yıl içerisinde yaptığı düzenlemelerle 2024 için enflasyon tahminlerini önce yüzde 36’dan yüzde 38’e, ardından yüzde 44’e çıkarmıştı. 2025 yılı enflasyon beklentisi ise önce yüzde 14 olarak açıklanmış, ardından yüzde 21’e revize edilmişti.

Revizeler yapılmadan önce asgari ücret zammında 2024 yılı enflasyonu görmezden gelinip 2025'teki yüzde 21'lik beklenti odağa alınmış bu neden başta olmak üzere yapılan açıklamalar ile gelişen süreçte TÜİK'in açıkladığı yüzde 44.38'lik zam bile yapılmamıştı. Henüz yılın ilk ayı bitmeden ise gelen bu revize ücretli çalışanları 2025 yılı için karamsarlığa sürükledi.