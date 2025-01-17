Mehmet Şimşek'in kumpiri enflasyona yenildi: Yüzde 300'lük artış!

Yayınlanma: 17.01.2025 - 11:26

Güncelleme: 17.01.2025 - 11:26

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kumpir tercihi, enflasyon karşısında önemli bir fiyat artışı yaşadı. Sözcü'den Belce Örü'nün haberine göre, Haziran 2023’te göreve gelen Şimşek, bir hafta sonu Ankara’daki bir AVM’deki fast food restoranında kumpir yemişti. O dönemde mekandaki en ucuz kumpir 80 TL iken, bugün bu fiyat 240 TL'ye yükseldi, bu da yüzde 300'lük bir artışa denk geliyor.

'GENÇ MENÜ' BİLE CEP YAKIYOR

Restorandaki diğer yemek seçeneklerinde de benzer bir fiyat artışı gözlemleniyor. Kavurmalı kumpir 405 TL, ton balıklı kumpir 330 TL, vejetaryen kumpir ise 335 TL’den satışa sunuluyor. Ayrıca, patates kroket ve içecekten oluşan “genç menü” de 415 TL'lik bir fiyatla satışa sunuluyor. Restoran genelinde ise yemek fiyatları ortalama olarak 300 TL civarına çıkmış durumda.