Bakan Uraloğlu: Bayram öncesi fahiş fiyatlı bilet satışına geçit verilmeyecek

Yayınlanma: 20.06.2023 - 12:42

Güncelleme: 20.06.2023 - 13:21

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında fahiş fiyatlı bilet satışına geçit vermeyeceklerini bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı tatilinde şehir içi ve şehirler arası yollarda yolcu taşımacılığının ve trafik yoğunluğunun artacak olması nedeniyle denetimleri sıklaştırdıklarını kaydetti.

Denetimlerin Kurban Bayramı süresince devam edeceğini belirten Uraloğlu, “Kurban Bayramı öncesi alacağımız tedbirler kapsamında fahiş fiyatlı bilet satışına geçit verilmeyecek. Yetki belgesiz taşımacılığın önüne geçilecek.” ifadesini kullandı.

FAHİŞ BİLETE CEZA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada da alınan tedbirlere ilişkin bilgi verildi.

Bu kapsamda, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, 81 ildeki yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve kara yolları denetim istasyonlarında yolcu taşımaya mahsus araçlara yönelik çalışma gerçekleştirecek.

Biletsiz yolcu için 3 bin 584 lira, fahiş fiyatlı bilet satışına 3 bin 584 lira, yetki belgesiz taşımacılık yapan araç ve firmalara 7 bin 200 lira, zamanında kalkmayan otobüslere 3 bin 584 lira para cezası uygulanacak. (AA)