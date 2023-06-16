Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz

Yayınlanma: 16.06.2023 - 00:39

Güncelleme: 16.06.2023 - 04:19

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00’dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00’ye kadar yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

Bunun yanı sıra Kurban Bayramı’nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00’dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00’e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.