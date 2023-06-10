Kurban Bayramı öncesi şap alarmı... Trabzon'da bazı mahallelere giriş çıkış yasaklandı!

Yayınlanma: 10.06.2023 - 12:06

Güncelleme: 10.06.2023 - 12:12

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Kutlugün Mahallesi'nde bulunan hayvancılık işletmesindeki hayvanların hasta olduğu ihbarını alan Trabzon İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri işletmede incelemelerde bulundu. Hayvanlara yapılan muayene sonrası alınan numuneler klinikte incelendi. Numunelerin laboratuvar analizlerinde işletmedeki hayvanlarda yeni tip şap (Sat-2) virüsü tespit edildi.

KISITLAMALAR 1 AY SONRA KALDIRILACAK!

2023 yılında Türkiye'ye giriş yapan ve büyükbaş hayvanlarda oldukça ağır seyrederek ölümlere neden olan virüs nedeniyle toplanan Ortahisar İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından hastalık tespit edilen işletmenin 10 kilometrelik yarıçap alanı içerisinde kalan tüm mahallelere il içi ve il dışı hayvan hareketleri kısıtlandı. Uygunsuzluk tespit edilen hayvan hareketleri kapsamında 46 bin 159 TL idari yaptırım cezası uygulanmasına karar verilirken, Kutlugün Mahallesi'ndeki işletmede çıkan hastalığın alınan önlemler ve Sat-2 aşısı ile yapılan aşılamalar ile kontrol altına alındığı belirtildi. Hasta hayvanların iyileştiği bildirilerek kısıtlamaların 1 ay sonra kaldırılacağı kaydedildi.