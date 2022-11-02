Bakan Vahit Kirişci'den 'tahıl koridoru' açıklaması

02 Kasım 2022 Çarşamba, 16:51

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kocaeli'de hayata geçirilen Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Kirişci, ziyaretinin ardından gazetecilerin tahıl koridoruyla ilgili sorularını yanıtladı.

Bakan Kirişci, tahıl koridorunun yeniden açılmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Tıpkı bu koridorun başlangıcında, devamında, esirlerin takasında ve şimdi de Rusya'nın askıya almış olduğu bu kararın yeniden kaldırılması ve kaldığı yerden devam etmesi adına önemli bir girişimi Sayın Cumhurbaşkanı'mız sağlamış oldu. Dünya bir kez daha bir derin nefes aldı. Temennimiz, iki ülke arasındaki bu çatışmanın, bu savaşın barışla son bulması ve devamında da coğrafyamızda hayatın kendi normal akışı içinde sürmesidir. Burada dünyanın gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ve Türkiye'yi takdirlerini, inşallah içerde duymayanlar veya duymak istemeyenler de duyarlar."

Kirişci, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu moderatör, ara bulucu rolüne olumlu tepki veren Sayın Putin'e şükranlarımı sunuyorum. Çünkü neticede bir talep var ama bu talebe müspet bakan bir de Sayın Putin var. Her iki lidere de bu manada biz sektör olarak teşekkür ederiz, şükranlarımızı sunarız. İnşallah bu darboğaz geride kalmış olacak ve bu konu tekrar daha önce kaldığı noktadan devam etmiş olacak" dedi.