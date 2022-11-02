Bakan Vahit Kirişci'den 'tahıl koridoru' açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Rusya'nın askıya aldığı ancak daha sonra yeniden başlatılmasına karar verilen tahıl koridoruna ilişkin "Dünya bir kez daha bir derin nefes aldı. Temennimiz, iki ülke arasındaki bu savaşın barışla son bulması. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu moderatör, ara bulucu rolüne olumlu tepki veren Sayın Putin'e şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kocaeli'de hayata geçirilen Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
Kirişci, ziyaretinin ardından gazetecilerin tahıl koridoruyla ilgili sorularını yanıtladı.
Bakan Kirişci, tahıl koridorunun yeniden açılmasına ilişkin şunları kaydetti:
"Tıpkı bu koridorun başlangıcında, devamında, esirlerin takasında ve şimdi de Rusya'nın askıya almış olduğu bu kararın yeniden kaldırılması ve kaldığı yerden devam etmesi adına önemli bir girişimi Sayın Cumhurbaşkanı'mız sağlamış oldu. Dünya bir kez daha bir derin nefes aldı. Temennimiz, iki ülke arasındaki bu çatışmanın, bu savaşın barışla son bulması ve devamında da coğrafyamızda hayatın kendi normal akışı içinde sürmesidir. Burada dünyanın gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ve Türkiye'yi takdirlerini, inşallah içerde duymayanlar veya duymak istemeyenler de duyarlar."
Kirişci, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu moderatör, ara bulucu rolüne olumlu tepki veren Sayın Putin'e şükranlarımı sunuyorum. Çünkü neticede bir talep var ama bu talebe müspet bakan bir de Sayın Putin var. Her iki lidere de bu manada biz sektör olarak teşekkür ederiz, şükranlarımızı sunarız. İnşallah bu darboğaz geride kalmış olacak ve bu konu tekrar daha önce kaldığı noktadan devam etmiş olacak" dedi.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
En Çok Okunan Haberler
-
- Son dakika: Menderes Samancılar duyurdu: Ünlü oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi
- CHP’deki istifalara az kaldı
- Eşini kiraya veriyor! Saatlik 856, günlük 5 bin lira...
- Ankara kulisleri kaynıyor: 'Erdoğan, AKP'yi artık bir yük olarak görmeye başladı'
- Akşener, o video için konuştu: Hayretler içindeyim, gerçekten Sayın Erdoğan adına çok üzüldüm
- Polis Akademisi Bandosu, AKP'nin seçim şarkısını söyledi: 'Toplumsal huzurun temeline dinamit!'
- Son dakika... Büyükçekmece'de inşaat alanında cesetler bulundu!
- Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal: Babam CHP'den istifa etmeyi asla düşünmüyor
- Şişli'de hareketli gece: 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polis memurunu kaputun üzerinde götürdü
- Erdoğan’ı taklit eden Muhammed Nur Nahya’dan TOGG videosu: 'Sola döndürüyor bizi'