Bakan Vahit Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 425 milyon 131 bin 69 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.
Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "425 milyon 131 bin 69 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
Paylaşımda ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Alım Primi Desteği'nin 415 milyon 105 bin 3 TL, Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğinin ise 10 milyon 26 bin 66 TL olduğu belirtildi.
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