Vedat Bilgin acı haberi duyurdu

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 20:34

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 20:34

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Depremlerde 34 çalışma arkadaşımı kaybettim. Acımız büyük. Bugüne kadarki emekleriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza çok şey katmışlardı. Allah vefat eden personelimize ve tüm vatandaşlarımıza rahmet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar versin” ifadelerine yer verdi.