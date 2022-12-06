Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücretin 'temel ücret' olduğu eleştirilerine yanıt verdi. Bilgin, "Asgari ücretli oranı yüzde 37 civarında. Bilgisizliğe dayanan bir eleştiri. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman reel ücretler de o düzeyde yeniden ayarlanıyor" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Olağan Genel Kurulu'nda asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.
Bakan Bilgin, "Asgari ücret temel ücret oldu" eleştirilerine yanıt verdi. Bilgin şunları söyledi:
"Asgari ücret temel ücret oldu" diye bir eleştiri var. Asgari ücretli oranı yüzde 37 civarında. Bilgisizliğe dayanan bir eleştiri. Asgari ücretin şöyle bir etkisi var. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman reel ücretler de nominal ücretler de o düzeyde yeniden ayarlanıyor. Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmeliyim."
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantı yarın yapılacak. Aralık ayının son haftasına kadar yeni asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.
Asgari ücret halen net 5 bin 500 lira düzeyinde bulunuyor.
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