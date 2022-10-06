Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken açıklama : EYT'de son durum

06 Ekim 2022 Perşembe, 15:29

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber yayınında asgari ücret artışı, EYT düzenlemesi, taşeron işçilerin kadroya alınması, mevsimlik ve geçici işçilerle ilgili düzenlemelere yönelik merak edilenleri cevapladı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenlemenin aralık ayında Meclis'e geleceğini söyleyen Bakan Bilgin, "Biz 1999 öncesi işe girmiş olanların yaş sorunu yüzünden emeklilikte karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Bu tek tip bir düzenleme. Bazı televizyonlarda uzman diye elinde kalemle hesaplamalar yapıyorlar, bu rakamlar onlar açısından maalesef doğru değil. Ellerinde veriler yok. Bütün çalışanların yaşı, günü ve prim sayısı gibi tüm veriler elimizde. O gerçek veriler üzerinde çalışıyoruz. Aralık ayında bunu Meclise intikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık ve sayın Cumhurbaşkanı'mıza da bu konuda bilgi verdik" diye konuştu.

STAJYER VE ÇIRAKLIK EYT İÇİN BAŞLANGIÇ SAYILACAK MI?

Staj ve çıraklık döneminin EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem" yanıtını verdi.

TAŞERON İŞÇİLERE KADRO

Bakan Bilgin'in gündeminde taşeron işçilerin kadroya geçmesi konusu da vardı.

"Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçen yıllarda hükumet önemli bir reforma imza attı ve yaklaşık 1 milyon taşeron işçisine kadro verildi. O dönem kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan 90 bin işçi, çeşitli sebeplerle kadro imkanından faydalanamadı. Onların kadroya alınması konusunda çalışmamız devam ediyor. Tahmin ediyorum onu kasım ayı içerisinde sonuçlandırırız" dedi.

Bilgin, belediye şirketlerinde çalışan işçilerin durumuna ilişkin ise, "Kamunun bütün bu bahsettiğim kadro dışı kalmış olan işçilerinin kadroya geçirilmesi konusunda çalışmamızı ayrıntılı bir şekilde bütün işçileri inceliyoruz, onların statülerini inceliyoruz, iş ilişkilerini, sözleşmelerini inceliyoruz. Onun için kasım ayında tahmin ediyorum onu tamamlamış olacağız. Daha erken de tamamlayabiliriz. Yani bu ay sonunda veya kasımda o işi tamamlarız" yanıtını verdi.