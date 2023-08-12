Bakan Vedat Işıkhan memur ve emekli maaşına zamda tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiren Toplu Sözleşme Görüşmeleri’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, “Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum” dedi.

İHA
Yayınlanma: 12.08.2023 - 14:59
Bakan Vedat Işıkhan memur ve emekli maaşına zamda tarih verdi
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Memur ve memur emeklilerin iki yılı kapsayan zammı için süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Işıkhan, AKP Çorum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz hafta da kamu emekçilerimizin mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecini başlattık. Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum” dedi.


Vedat Işıkhan Toplu Sözleşme Görüşmeleri zam

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