KESK'ten toplu iş sözleşmesi açıklaması: 'TÜİK verileri esas alınırsa iş bırakacağız'

Yayınlanma: 10.08.2023 - 16:37

Güncelleme: 10.08.2023 - 16:41

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara Şubeler Platformu, kamu emekçileri ve emeklilerinin 2024-2025 yılları toplu iş sözleşmesi süreciyle ilgili taleplerini açıkladı.

KESK Ankara Şubeler Platformu adına konuşan Burak Ustaoğlu, “Diğer TİS görüşmelerinde olduğu gibi bir kez daha TÜİK verileri esas alınarak sadece birkaç başlıkta önümüze bir teklif gelirse KESK olarak kabul etmeyeceğimizi ve 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakacağımızı buradan ilan ediyoruz” dedi.

KESK Ankara Şubeler Platformu, kamu emekçileri ve emeklilerinin 2024-2025 yılları toplu sözleşmesi talepleriyle ilgili bugün Eğitim Sen 1 Nolu Şube önünde açıklama yaptı.

"GERİDE BIRAKTIĞIMIZ 12 YIL İÇİNDE KAYBEDEN HEP BİZ OLDUK"

KESK Ankara Şubeler Platformu adına açıklama yapan Burak Ustaoğlu şunları söyledi:

"İktidarın kamu emekçileri ve emeklilerinin 2024-2025 yılları toplu sözleşmesi taleplerine dair ilk teklifini sunmasına birkaç gün kaldı. Milyonların gözü o masadan çıkacak kararlara çevrilmiş durumda. Geride bıraktığımız 12 yıl içinde kaybeden hep biz olduk. Her seferinde daha fazla yoksullaştırıldık, daha güvencesiz hale getirildik. Konfederasyonumuz adına bu yıl görüşmelere katılan ve masanın tek kadın temsilcisi olan Eş Genel Başkanımızın İstanbul Sözleşmesi’ni dile getirir getirmez iki yandaş konfederasyon genel başkanlarının sözlü saldırısına uğraması da nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuza dair tarihe not düşülmesini sağlamıştır. Tüm bunları teşhir etmek, taleplerimizi dile getirmek için eylem ve etkinlik yapmak istediğimizde ise karşımıza binlerce polis dikilmiş, müdahale edilmiş, arkadaşlarımız gözaltına alınmıştır. Buradan bir kez daha mücadelemizin öncelikli hedefinin grevli toplu sözleşmeli gerçek bir TİS masanın kurulması olduğunun altını çizmek istiyoruz. Bunu başaramadığımız sürece yandaş konfederasyonlarla iktidarın danışıklı dövüşü devam edecektir. Bir konfederasyon düşünün ki, seyyanen, ek ödeme, ilave ödeme adı altında emekliliğimize yansımayan artışların emekliliğimize yansıtılmasını bir talep olarak dahi dile getirmesin. Konfederasyonlardan biri hiç dile getirmez iken, diğer konfederasyon ise sözlü olarak söyleyip resmi teklif metninde ise hesaplamaya dahil etmiyor.

"ORTALAMA MAAŞ ALAN BİR KAMU EMEKÇİSİ MAAŞININ YÜZDE 70’İNİ KİRAYA AYIRMAK ZORUNDA KALIYOR"

"Ortalama maaş alan bir kamu emekçisi maaşının yüzde 70’ini kiraya ayırmak zorunda kalıyor. Gıda fiyatları aldı başını gidiyor. Sadece son bir ayda temel gıda maddelerine yüzde 30’un üzerinde zam yapıldı. Öncelikle tüm kamu emekçilerine brüt 8 bin 138 TL olarak verilen ilave seyyanen ödenek taban aylık katsayısına dahil edilmelidir. Bu çerçevede, mevcutta iktidarın 'en düşük maaş' olarak ifade ettiği maaşın dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırı üzerine, yani 2024 yılı ocak ayı itibarıyla 45 bin TL’ye çıkarılmasını istiyoruz. Artan hayat pahalılığı karşısında bugün hiçbir karşılığı kalmayan eş yardımının 3 bin 310 TL’ye çıkarılmasını istiyoruz. Bir bebeğin üç günlük bez, mama ihtiyacını bile karşılamaktan uzak çocuk yardımının her çocuk için 2 bin 220 TL’ye çıkarılmasını istiyoruz. Konutu olmayan kamu emekçilerine büyükşehirlerde 7 bin 500 TL, diğer şehirlerde 5 bin 000 TL kira yardımı verilmesini istiyoruz.

"16 AĞUSTOS'TA İŞ BIRAKACAĞIZ"

"Diğer TİS görüşmelerinde olduğu gibi bir kez daha TÜİK verileri esas alınarak sadece birkaç başlıkta önümüze bir teklif gelirse KESK olarak kabul etmeyeceğimizi ve 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakacağımızı buradan ilan ediyoruz. Masada ittifak halinde olan iki konfederasyona ve bunların dışında kalan kamuda örgütlü tüm konfederasyonlara buradan çağrıda bulunuyoruz, talepleriniz ve söylemlerinizde asgari düzeyde bir samimiyet varsa gelin emekten, emekçilerden, emeklilerden yana birlikte tavır koyalım ve en demokratik hakkımızı kullanarak genel greve gidelim. İnanıyoruz ki, böylesi ortak bir tavır ve eylem karşısında iktidar 24 saat geçmeden teklifini revize etmek ve taleplerimizi karşılamak durumunda kalacaktır. KESK olarak, toplu sözleşme sürecinin asıl yetkilisi ve öznesi olarak gördüğümüz tüm kamu emekçilerini, emeklilerini yoksulluk sınırı üzerinde, insanca yaşamaya yetecek ücret için omuz omuza vermeye, yoksulluğa, sefalete karşı ortak mücadeleyi yükseltemeye davet ediyoruz."