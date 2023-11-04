Bakan Vedat Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması

Yayınlanma: 04.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.11.2023 - 03:00

Bakan Vedat Işıkhan, önceki gün akşam bakanlığının bütçe görüşmelerinin sonunda milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt verdi. Işıkhan, kimseyi enflasyona ezdirmeyeceklerini savunarak “2002’de 6.5 milyon olan emekli ve hak sahibi sayısının 2023 yılında 15.8 milyona ulaştığını dikkate almak zorundayız” dedi.

Işıkhan asgari ücrette yapılacak artış konusunda, “İnşallah, aralık ayında komisyonumuzu toplayacağız. Enflasyona ezdirmeyecek bir kararın çıkması yönünde de bir tercihimiz söz konusu olacaktır” dedi. Işıkhan, asgari ücretli sayısının abartıldığını dile getirerek “Ben de şaşırıyorum, bu veriler nereden elde ediliyor diye. Yüzde 50, 60, 70, neredeyse yüzde 100 diyecek bazı vekillerimiz” dedi.

Bakanlık olarak emeklilerin kahve köşelerinde zaman geçirmesini önlemek için sosyal düzenlemeler yapacaklarını söylerken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Şu anda kahveye de gidemiyorlar artık” dedi. Muhalefetin iş sağlığı, çocuk işçilerin korunması, asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkartılması gibi çeşitli önergeleri ise iktidar tarafından reddedildi. Işıkhan, Sputnik’teki grevle ilgili incelemenin devam ettiğini de söyledi.