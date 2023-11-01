Son dakika... Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bakan Işıkhan tarih verdi

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye 5 bin lira ikramiye için ödeme tarihi duyurdu. Bakan Işıkhan, ödemelerin 15 Kasım'ı geçmeyeceğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2023 - 12:09
Son dakika... Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bakan Işıkhan tarih verdi
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Milyonlarca emekli, 5 bin TL emekli ikramiyesinin verileceği tarihi merak bekliyordu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerin bu düzenlemenin dışında kalacaklarını belirtirken 5 bin TL emekli ikramiyesinden sadece SSK, Bağkur ve memur emeklileri faydalanabilecek.

Emekli olduktan sonra çalışan ise 5 bin TL emekli ikramiyesinden faydalanmayacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısı sonrası gazecilere açıklama yaptı.

Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor" şeklinde konuştu.


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