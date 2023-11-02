Son dakika... Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Yayınlanma: 02.11.2023 - 10:41

Güncelleme: 02.11.2023 - 11:32

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı asgari ücreti için tarih verdi.

Işıkhan, Asgari Ücret Komisyonu'nun aralık ayının başında toplanacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan, "Ay başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. Çalışanlarımıza yönelik enflasyona karşı koruma prensibimizi, önümüzdeki dönemlerde de aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

MEMURLAR İÇİN EK GÖSTERGE

Çalışma ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, birinci dereceye yükselen memurlar için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hayata geçireceklerini ifade etti.

Son 9 yılın en düşük işsizlik seviyesinin gerçekleştiğini belirten Işıkhan şunları kaydetti:

"Ağustos itibariyle son bir yılda; işgücümüz 507 bin artarak 34,9 milyon, istihdamımız 667 bin artarak 31,7 milyon, işsiz sayımız 160 bin azalarak 3,2 milyon ve işsizlik oranımız 0,6 puan azalarak yüzde 9,2 olmuştur. Bu oran, son 9 yılın en düşük işsizlik seviyesidir. Genç işsizlik oranı da 2020’de yüzde 25,9 iken Ağustos 2023 itibarıyla yüzde 17,2’ye düşmüştür."