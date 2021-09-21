Bakan Yardımcısı Bayraktar: Doğalgaz fiyatları zorlayıcı olacak

21 Eylül 2021 Salı, 12:21

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Gastech Konferansı’nda Türkiye’nin doğalgaz talebinin bu yıl çok yüksek olacağını, Gazprom ve diğer likit doğalgaz şirketleriyle yeni kontratların görüşüldüğünü söyledi.

KARDEMİR ve Kardökmak Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan "huzur hakkı" parası ile toplam aylık 77 bin 140 TL gelir elde ettiği ortaya çıkan Bayraktar, yükselen doğalgaz fiyatlarının zorlayıcı olacağını söyledi.

Gazprom’dan yapılan açıklamada bu yılın başından itibaren Türkiye’ye yapılan doğalgaz ihracatının 20,3 milyar metreküpe ulaştığı bildirilmişti. Şirket Türkiye’ye söz konusu dönem için rekor oranda doğalgaz tedarik ettiğini bildirdi Gazprom Türkiye’ye 2020’de aynı dönemde 8 milyar metreküp tedarik etmişti.

TÜRKİYE'DE DOĞALGAZ FİYATLARI 2021 ZİRVESİNDE

Bloomberg HT'nin aktardıklarına göre, küresel düzeyde doğalgaz fiyatlarında devam eden yukarı yönlü ivme Türkiye'deki spot doğalgaz fiyatlarına da yansımış, spot doğalgaz piyasası referans fiyatında yılın rekoru 14 Eylül'den bu yana yükselmeye devam ediyor.

Spot doğalgaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 Eylül tarihinde 2 bin 275 lira 26 kuruşla yılın rekorunu kırdıktan sonra kademeli olarak yükselmeye deva mederek rekor tazeledi. Spot doğalgaz fiyatları 20 Eylül'de 1000 metreküp başına 2 bin 429 liraya kadar ulaştı.

İNGİLİZ ENERJİ ŞİRKETLERİNDEN HÜKÜMETE 'KURTARMA PAKETİ' ÇAĞRISI

İngiltere’deki enerji şirketleri doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki yükseliş sonrasında batma tehdidine karşı hükümetin kurtarma programı açıklamasını ve batan şirketlerden gelen kârsız müşterilerden kaynaklanabilecekfazladan maliyetin absorbe edilmesi için bir “kötü banka” kurulmasını istiyor.

Hükümetin enerji şirketleriyle gerçekleştirdiği acil durum toplantısının üçüncü gününe girilirken İşletme Bakanı küçük tedarikçilerin baskı altında olduğunu söyledi. Bloomberg News’in haberine göre, büyük şirketler batabilecek küçük şirketlerin maliyetlerini düşürebilmek için bir kurtarma planı için çabalıyor.

Yükselen enerji fiyatlarıyla beraber normalde batan tedarikçilerden kaynaklanan sorunları halletmek için uygulanan yöntemler de yetersiz kalıyor. Normal şartlarda bir şirket batarsa başka bir tedarikçi bulunuyordu fakat piyasanın şu anki durumu göz önüne alındığında bunun kârlı bir çözüm olmayabileceği düşünülüyor. Bunun yanında birçok şirketin aynı anda batabileceğine dair endişeler de normal yöntemin izlenmemesinin sebeplerinden biri ve büyük şirketler bundan dolayı hükümetin yardım etmesini istiyor.

İngiltere’de bu yıl 7 tedarikçi batarken doğalgaz fiyatları neredeyse üçe katlandı. Kendilerini fiyatlardaki yükselişe karşı koruma altına almayan şirketler, tavan fiyat düzenlemeleri nedeniyle satın aldıkları fiyatların çok çok altına müşterilere satış yapmak zorunda kaldılar.