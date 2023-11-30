Bakan Yumaklı açıkladı! Ödemeler hesaplara yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin liralık ödemeyi çay üreticilerinin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü (bugün) aktaracaklarını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 30.11.2023 - 12:17
Bakan Yumaklı açıkladı! Ödemeler hesaplara yatırıldı
Abone Ol google-news

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, paylaşımında, "ÇAYKUR aracılığıyla, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.


İbrahim Yumaklı çay ÇAYKUR yaş çay

İlgili Haberler

Memurları ilgilendiriyor! O ödemeler faiziyle geri alınacak

Memurları ilgilendiriyor! O ödemeler faiziyle geri alınacak
Son dakika... KYK duyurdu! Burs ve kredi ödemeleri başladı

Son dakika... KYK duyurdu! Burs ve kredi ödemeleri başladı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Tarımsal destek ödemeleri arttırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Tarımsal destek ödemeleri arttırıldı

En Çok Okunan Haberler