Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesaplara aktarıldı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin destek ödemelerinin bugün gerçekleştirildiğini bildirdi. Tarımsal destek ödemeleri kapsamında çiftçilerin hesabına 3 milyar 495 milyon 566 bin lira aktarıldı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.
Destek ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, "3 milyar 495 milyon 566 bin lira tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıldı" ifadelerini kullandı.
3 milyar 495 milyon 566 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıldı.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) January 19, 2024
Hayırlı ve bereketli olsun.?? pic.twitter.com/kZUphtDfpw
Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hububat-baklagil ve dane mısır desteği 3 milyar 393 milyon 130 bin 477 lira, hayvan gen kaynakları desteği 51 milyon 740 bin 550 lira ve kırsal kalkınma yatırım desteği 50 milyon 694 bin 973 lira oldu.
TC kimlik numarasının son hanesi "0-2-4", vergi kimlik numarasının son hanesi "0-1-2-3-4-5-7-9" olan çiftçilerin hububat-baklagil ve dane mısır desteği bugün saat 18.00 itibarıyla ödenirken, söz konusu destek TC kimlik ve vergi numaralarının son hanesi "6-8" olan çiftçilere 26 Ocak saat 18.00'den sonra hesaplarına aktarılacak.
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